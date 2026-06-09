В Кашкадарьинской области Узбекистана в результате взрыва на пункте заправки газовых баллонов погибли шесть человек, еще пятеро получили ранения, передает Мой Город со ссылкой на Gazeta.uz.

Инцидент произошел 8 июня на территории пункта по заправке бытовых баллонов сжиженным газом в Каршинском районе.

По данным местных властей, на место происшествия оперативно были направлены спасательные службы. Пожар удалось локализовать примерно в 14:05, после чего он был полностью потушен.

В результате взрыва повреждены два легковых автомобиля марки Cobalt, транспорт для перевозки газа, а также подземные топливные резервуары.

Для установления точных причин происшествия правительство Узбекистана создало специальную комиссию. Она займется оказанием помощи пострадавшим, ликвидацией последствий аварии и разработкой мер по предотвращению подобных случаев в будущем.