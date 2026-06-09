В Кызылординской области произошло резонансное и шокирующее преступление. В Жанакорганском районе в водопроводном колодце нашли тело 20-летнего Мейиржана Рустема, который ранее считался пропавшим без вести. На теле, по данным СМИ, были признаки жестокого избиения и удушения, передает Arasha.kz .

По подозрению в убийстве задержан родной 15-летний брат погибшего. Однако, как сообщает «31 канал» , родственники категорически не согласны с версией следствия и утверждают, что подростка пытаются сделать крайним, несмотря на наличие других возможных подозреваемых.

По словам семьи, молодой человек пропал в ночь на 30 мая. Он уснул во дворе дома, а утром уже исчез. Спустя сутки тело обнаружили сами родственники в колодце.

«На нем было покрывало. Его задушили этим покрывало — это не мог сделать один человек. Я попросила в последний раз взглянуть на сына. У него все было покрыто синяками. Он до последнего сопротивлялся и боролся с двумя-тремя людьми. А сейчас моего 15-летнего сына держат как подозреваемого», — рассказала мать погибшего Кенже Дуйсенбиева.

Родители также считают, что подросток физически не мог совершить убийство взрослого брата и сбросить его в колодец. Они предполагают, что к преступлению могут быть причастны неизвестные лица, ранее, по их словам, уже совершавшие кражи в их доме.

Отец погибшего Гани Жупарбаев сообщил, что за два дня до трагедии из дома пропали деньги, а ночью исчезновения рядом с домом видели подозрительных людей. По его словам, эти версии пока не получили должного внимания со стороны следствия.

В департаменте полиции Кызылординской области заявили, что расследование продолжается в полном объеме и в рамках закона, а подозреваемый был арестован по решению суда.

«В настоящее время проводятся всесторонние, полные и объективные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Все следственные мероприятия осуществляются в соответствии с требованиями действующего законодательства», — говорится в сообщении.

Тем временем родители погибшего намерены обратиться в МВД в Астане, чтобы добиться дополнительного расследования.

Ранее жители региона обсуждали возможную серию преступлений после гибели двух девочек с разницей в несколько дней, однако в полиции заявили, что эти случаи не связаны между собой.