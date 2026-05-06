В Рудном автомобиль скорой помощи сбил женщину на пешеходном переходе возле городского музея. ДТП произошло на одной из оживлённых улиц города, сообщает Mgorod News со ссылкой на Informburo.kz.

По информации медиков, в момент аварии бригада спешила на экстренный вызов. Пострадавшей сразу оказали первую помощь, после чего доставили в травмпункт городской больницы для дальнейшего обследования. Водитель спецтранспорта остался на месте происшествия и позже был доставлен в полицию для разбирательства.

Пресс-секретарь Костанайской областной станции скорой медицинской помощи Ксения Жилкибаева заявила, что сотрудники службы сожалеют о произошедшем и напомнила о необходимости соблюдать правила дорожного движения и уступать дорогу спецтранспорту.

Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства аварии. По итогам проверки действиям водителя дадут правовую оценку.