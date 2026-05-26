Госкорпорация "Правительство для граждан" предупредила об изменении графика работы 27 мая в связи с празднованием Курбан айта.

В среду, 27 мая, центры обслуживания населения по всей стране временно приостановят приём посетителей, сообщает пресс-служба госкорпорации "Правительство для граждан". Ограничения коснутся всех без исключения офисов, включая дежурные отделения. Выходной день объявлен в связи с празднованием Курбан айта.

Специалисты госкорпорации напомнили, что закрытие отделений носит разовый характер. Уже на следующий день после праздника все филиалы возобновят работу в штатном режиме.

- Отметим, что в остальные дни, не совпадающие с праздничными датами, все ЦОНы и спецЦОНы, включая дежурные, будут работать согласно действующему графику работы, - отметили в пресс-службе.

