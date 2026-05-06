В Казахстане завершилась масштабная проверка деятельности коммунальных предприятий, выявившая массовые нарушения при формировании счетов за услуги.

Как сообщается на сайте Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики, в сфере тарифообразования зафиксированы системные отклонения от норм. Только за первый квартал 2026 года ведомство провело 58 проверок, по итогам которых было возбуждено 25 административных дел, а сумма штрафов превысила 63,7 млн тенге.

Где выявлены нарушения

Одним из громких случаев стала проверка в Павлодарской области. Эксперты проанализировали работу ТОО "Павлодар-Водоканал" и обнаружили необоснованные траты по отдельным статьям тарифной сметы.

- По результатам проверки предприятие привлечено к административной ответственности, наложен штраф в размере 3,46 млн тенге, который уже оплачен в доход бюджета, - пояснили в ведомстве.

Серьезные претензии возникли и к монополистам в Семее. Выяснилось, что местное предприятие получало доход по тарифу, но не выполняло обязательства по инвестиционной программе. Из-за этого потребители переплатили более 478 млн тенге.

Механизм возврата денег

Чтобы вернуть средства населению, регулятор использует инструмент временных компенсирующих тарифов. На данный момент утвержден возврат неосвоенных средств на общую сумму около 14 млрд тенге.

- Дополнительно осуществляется постоянный мониторинг исполнения обязательств субъектами естественных монополий. По его результатам применяются меры, направленные на возврат средств потребителям, - уточнили в комитете.

Лидерами по объемам возврата стали:

Карагандинская область: жителям вернут свыше 3,1 млрд тенге.

Потребители без счетчиков: за отопительный сезон 2024–2025 годов им пересчитают плату за тепло на общую сумму 1,5 млрд тенге с учетом НДС.

В ведомстве подчеркивают, что мониторинг за исполнением тарифных обязательств будет продолжен, чтобы не допускать необоснованного обогащения монополистов за счет граждан.