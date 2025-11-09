Счётчики показывают, сколько воды, газа и электричества вы реально использовали. Если их нет или они работают неправильно, начисления идут по нормативам, а это почти всегда дороже.

Как платить меньше за коммуналку: зачем нужны счётчики

Счётчики показывают, сколько воды, газа и электричества вы реально использовали. Если их нет или они работают неправильно, начисления идут по нормативам, а это почти всегда дороже, сообщает krisha.kz.

Счётчики бывают двух видов:

Индивидуальные — стоят в квартире и считают личное потребление.

В РК обязательны счётчики на электроэнергию везде; на газ — в частных домах; на воду, как сложилось на практике, ставят по желанию.

Общедомовые — установлены в подвале и фиксируют расход на весь дом. В РК массово ставят приборы, которые считают отопление и горячую воду.

Причина переплат

Половина переплат по коммуналке оттого, что люди не знают, что нужно проверять счётчики. Даже если воду расходуем бережно, плата может быть выше нормы.

Одна из причин — счётчик, может быть, он не прошёл обязательную поверку. По правилам её проводят раз в несколько лет — срок зависит от модели и рекомендаций производителя.

Поверенный счётчик работает как защита от переплат: он фиксирует фактическое потребление, а не расчёт по средним нормативам. Поэтому важно просто знать срок очередной проверки и своевременно его обновлять.

Как узнать, нужна ли поверка

Самый надёжный способ — узнать у поставщиков услуг, позвонив в их call-центры.

В бумажных квитанциях поставщики предупреждают о поверке за 2-3 месяца. Если платите за комуслуги только через интернет-банкинг, уведомления в квитанции можно пропустить.

Сколько стоит поверка счётчиков

Проводить поверку счётчика по электроэнергии стоит проводить один раз в 8-10 лет, цена поверки составляет от 4500 тенге;

Проводить поверку счётчика для холодной и горячей воды стоит проводить один раз в 5 лет, цена поверки для счётчика в квартире составляет от 4000 тенге, в доме от 8000 тенге;

Проводить поверку счётчика по газу стоит проводить один раз в 5 лет, цена поверки составляет от 7000 тенге.

Рекомендации по экономии:

Перед поверкой не ждите уведомления, старайтесь сами узнавать у поставщиков время поверки, особенно если платите через интернет-банкинг.

Снимайте показания сами. Не полагайтесь на цифры в квитанции, они часто усреднённые.



