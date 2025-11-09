Злоумышленника задержали после кражи автомобиля Audi, движение которого оперативно отследили с помощью камер видеонаблюдения центра оперативного управления. В тот же день мужчина совершил ещё один угон — автомобиля Volkswagen.

В Уральске полицейские задержали мужчину, подозреваемого в серии угонов автомобилей, сообщает Polisia.kz. По данным правоохранительных органов, злоумышленника задержали после кражи автомобиля Audi, движение которого оперативно отследили с помощью камер видеонаблюдения центра оперативного управления. В тот же день мужчина совершил ещё один угон автомобиля Volkswagen.

Как выяснилось, ранее он уже причастен к трём аналогичным преступлениям. Всего с августа этого года подозреваемый угнал пять автомобилей: два — в районе Байтерек, три — в областном центре. Автомобили вернули законным владельцам. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела, он помещён в изолятор временного содержания, ведётся следствие.