Сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Атырауской области задержали 45-летнего жителя Актюбинской области, подозреваемого в распространении синтетических наркотиков, сообщает Polisia.kz.
— При личном досмотре у задержанного изъяли 29 свертков. Кроме того, по его указанию в различных местах города найдены ещё 200 закладок. Согласно экспертному заключению, общее изъятое количество составляет 250 грамм синтетического наркотика мефедрон, — пояснили полицейские.
Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. По данному факту начато досудебное расследование. Проводятся следственные действия.