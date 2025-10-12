Полиция изъяла большие объёмы растительных веществ и семена неизвестного происхождения.

Сотрудники Бурлинского отдела полиции ЗКО провели обыск у жителя одного из населённых пунктов района в рамках республиканской операции «Қарасора», сообщает Polisia.kz. Во время обыска стражи порядка изъяли вещества растительного происхождения. В гараже нашли пластиковое ведро на пять литров с тремя пакетами растения, а также бумажный свёрток с семенами неизвестного растения. Также в сарае изъяли шесть газетных свёртков с тем же веществом.

— На чердаке дома были обнаружены пластиковое ведро объемом 10 литров с растительным веществом, мешок, внутри которого находились три пакета с аналогичным содержимым, пластиковое ведро объемом 10 литров, в котором находились 154 спичечных коробок с растительным веществом, пластиковое ведро, в котором находились 338 спичечных коробок с тем же веществом, — сообщили в МВД РК.

По факту возбуждённо уголовное дело, идёт расследование.