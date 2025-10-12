О рисках на производстве и важности обязательного страхования работников рассказал главный специалист департамента комитета государственной инспекции труда по ЗКО Казбек Жумагереев отметил, что обеспечение трудовой безопасности и защита прав работников — один из ключевых приоритетов государственной политики Казахстана.
– Производственная среда всегда несет в себе риск несчастных случаев и профессиональных заболеваний. Поэтому каждый работник должен быть уверен, что в случае происшествия он и его семья будут защищены — как в социальном, так и в финансовом плане, — отметил Жумагереев.
По его словам, с этой целью в Казахстане успешно функционирует система обязательного страхования от несчастных случаев на производстве. Она направлена не только на защиту прав сотрудников, но и на повышение уровня безопасности на предприятиях.
– Согласно закону, каждый работодатель обязан застраховать сотрудника с момента приема его на работу. Это требование распространяется на все организации — как государственные, так и частные, включая индивидуальных предпринимателей, — подчеркнул представитель департамента.
Основная цель страхования — обеспечение компенсационных выплат в случаях производственной травмы, профессионального заболевания, временной или постоянной потери трудоспособности и гибели сотрудника вследствие несчастного случая.
– Если работник получил травму и временно не может выполнять свои обязанности, страховая компания компенсирует часть утраченного дохода. В случае инвалидности или смерти сотрудника выплаты производятся его семье в установленном законом порядке, — пояснил Казбек Жумагереев.
Он отметил, что работодатель обязан:
- Заключить договор страхования с лицензированной страховой компанией;
- Своевременно вносить страховые взносы;
- Ознакомить работников с условиями страхования;
- Оперативно уведомлять страховую компанию и госорганы при несчастных случаях;
- Соблюдать требования по охране труда и принимать меры по профилактике происшествий.
По словам специалиста, обязательное страхование выгодно всем участникам трудовых отношений:
- Работникам — гарантирует социальную и финансовую защиту;
- Работодателям — снижает финансовые риски и укрепляет репутацию;
- Государству — способствует развитию культуры безопасного труда и стабильности на рынке занятости.
– Своевременное заключение договора страхования — это не просто юридическое требование, а проявление уважения к человеческой жизни и ответственности работодателя перед своими сотрудниками, — подытожил Жумагереев.