Также в регионах синоптики прогнозируют ветер.

По данным РГП «Казгидрмет», 12 октября в Западно-Казахстанской области ожидается дождь, туман, ветер с порывами до 20 метров в секунду. Днем до 15 градусов тепла, ночью +10.

Дождь и ветер ожидаются и в Атырауской области. Температура воздуха днем до +18 градусов, ночью +12.

В Актюбинской области синоптики прогнозируют дождь, туман, ветер с порывами до 20 метров в секунду, ночью снег с дождем. Днем до 18 градусов тепла, ночью до +7.

Сильный дождь с грозой и ветром ожидается в Мангистауской области. Температура воздуха днем +22 градуса, ночью +17.



