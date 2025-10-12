Ранее женщину уволили с работы.

В Казталовском районном суде рассмотрено гражданское дело по иску бывшей сотрудницы частного детского сада «Айшабибі», которая требовала признать незаконным своё увольнение и взыскать невыплаченную заработную плату, пенсионные и медицинские взносы, налоговые задолженности и командировочные расходы.

По данным пресс-службы областного суда, женщина работала методистом в детском саду, однако из-за разногласий с руководством была уволена. После увольнения работодатель не произвел ряд обязательных выплат, таких как пенсионные выплаты, медицинские страховые взносы, не были переведены налоговые задолженности, командировочные расходы, что и стало причиной обращения в суд.

В ходе предварительного заседания стороны пришли к взаимному решению конфликта. Они подали ходатайство об утверждении медиативного соглашения, по условиям которого истец отказалась от иска, а ответчик обязался до апреля 2026 года добровольно выплатить 400 тысяч тенге, отменить приказ об увольнении и перечислить все невыплаченные пенсионные и медицинские взносы, а также налоговые задолженности за период с июля 2024 по июнь 2025 года.

Суд утвердил медиативное соглашение, после чего производство по делу было прекращено. Решение суда пока не вступило в законную силу.



