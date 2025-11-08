Также синоптики прогнозируют снег с дождем.

По данным РГП «Казгидромет», 9 ноября в Западно-Казахстанской области днем ожидается погода без осадков, туман, ветер с порывами до 20 метров в секунду, воздух прогреется до 10 градусов тепла. Ночью на севере, востоке области дождь со снегом, туман, +7 градусов.

В Атырауской области дождь, днем +15 градусов, ночью +7.

Осадки в виде дождя и снега, а также низовая метель ожидаются в Актюбинской области. Температура воздуха днем +10 градусов, ночью +5.

До 16 градусов тепла ожидается днем в Мангистауской области. Ночью столбики термометров опустятся до +10 градусов.