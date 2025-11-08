Во время встречи вице-министр Рахымжан Исакулов представил информацию о проделанной работе министерства в этом году. В своём выступлении он отметил, что в рамках реализации государственных программ ведётся активное развитие строительной отрасли, совершенствуется система жилищных отношений, принимаются меры по стимулированию промышленного производства и привлечению инвестиций.

Во время встречи вице-министр Рахымжан Исакулов представил информацию о проделанной работе министерства в этом году. В своём выступлении он отметил, что в рамках реализации государственных программ ведётся активное развитие строительной отрасли, совершенствуется система жилищных отношений, принимаются меры по стимулированию промышленного производства и привлечению инвестиций.

Особое внимание было уделено вопросам обеспечения населения доступным и качественным жильём, строительству объектов инженерной и социальной инфраструктуры, а также повышению эффективности взаимодействия между министерством и региональными исполнительными органами.

После доклада состоялся открытый диалог с жителями региона. Граждане поднимали актуальные вопросы, касающиеся жилищной политики, реализации строительных проектов, ценообразования на жильё, а также развития промышленной и оборонной сфер.

Рахымжан Исакулов дал разъяснения по каждому из поднятых вопросов, подчеркнув, что министерство ведёт последовательную работу по совершенствованию нормативно-правовой базы, развитию строительной индустрии и повышению доступности жилья для граждан.

По итогам встречи вице-министр поручил профильным подразделениям совместно с акиматом области проработать конкретные обращения граждан и принять меры по их решению.