Батыс Қазақстан облысында биыл қазан мен қараша айында 15973 адам жіті респираторлы вируспен сырқаттаныпты. Бұл туралы облыстық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті хабарлады. Сала мамандары 2025-2026 эпидемиологиялық кезеңінде бір адам тұмаудың А/(H3N2) түрімен ауырғанын растады. Сегіз мыңнан астамы бала жіті респираторлы вирустың тырнағы ілінген.
Тұмау мен жіті респираторлы вирусқа төтеп беру үшін екпе егу науқаны 25 қыркүйекте басталды.
— Эпидемиологиялық және зертханалық мәліметтерді ескере отырып, 2025/2026 эпидемиялық маусымға Ресей Федерациясында өндірілген тұмауға қарсы «Гриппол+» вакцинасының 60000 дозасы сатып алынып, толығымен жасалды. Тұмауға қарсы егу 2025 жылдың 25 қыркүйегінен амбулаториялық-емханалық көмек көрсететін барлық медициналық мекемелерде басталды. Тәуекел тобына жататын адамдар, ең алдымен, медицина қызметкерлері, медициналық мекемелерде есепте тұрған балалар, жиі ауыратын балалар, балалар үйінің, балалар үйінің, қарттар үйінің тәрбиеленушілері, созылмалы аурулары бар ересектер, сондай-ақ эпидемиологиялық көрсеткіштер бойынша жүктіліктің екінші және үшінші триместріндегі жүкті әйелдер, жалпы білім беретін мектептердің оқушылары, жоғары және орта оқу орындарының студенттері мен қызметкерлері вакцинациялануға жатады.2025 жылы ақылы түрде тұмауға қарсы вакцинация жүргізілген жоқ, — деп хабарлады Батыс Қазақстан облысы санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің баспасөз қызметкері Кенжегүл Мұхитова.