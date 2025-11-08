Шесть автомобилей отправили на штрафстоянку.

В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что в ходе рейда «Перевозчик» выявили 115 нарушений среди водителей, занимающихся пассажирскими перевозками. 26 водителей наказали за разговоры по телефону за рулём, 13 — за незаконную перевозку пассажиров. Ещё шесть человек задержали за назойливое предложение услуг такси в общественных местах.

Также выявили другие нарушения:

переоборудование автомобиля без разрешения — 1 случай;

езда без техосмотра — 6 случаев;

нарушение правил перевозки пассажиров и грузов, отсутствие ремней или мотошлемов — 48 случаев;

вождение в состоянии опьянения — 5 случаев.

Кроме того, 6 автомобилей отправили на штрафстоянку.

Полиция напоминает: соблюдать правила дорожного движения и требования в сфере пассажирских перевозок обязан каждый водитель. Такие рейды проходят каждую неделю и помогают предотвратить возможные трагедии.