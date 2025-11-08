В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что в ходе рейда «Перевозчик» выявили 115 нарушений среди водителей, занимающихся пассажирскими перевозками. 26 водителей наказали за разговоры по телефону за рулём, 13 — за незаконную перевозку пассажиров. Ещё шесть человек задержали за назойливое предложение услуг такси в общественных местах.
Также выявили другие нарушения:
переоборудование автомобиля без разрешения — 1 случай;
езда без техосмотра — 6 случаев;
нарушение правил перевозки пассажиров и грузов, отсутствие ремней или мотошлемов — 48 случаев;
вождение в состоянии опьянения — 5 случаев.
Кроме того, 6 автомобилей отправили на штрафстоянку.
Полиция напоминает: соблюдать правила дорожного движения и требования в сфере пассажирских перевозок обязан каждый водитель. Такие рейды проходят каждую неделю и помогают предотвратить возможные трагедии.