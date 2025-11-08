Операциями руководил декан Школы педиатрии КазНМУ, доктор медицинских наук, детский хирург высшей категории Расулбек Аипов. Как сообщает КазНМУ им. С. Д. Асфендиярова, такой объем реконструктивной помощи детям в стране выполнен впервые.

Операциями руководил декан Школы педиатрии КазНМУ, доктор медицинских наук, детский хирург высшей категории Расулбек Аипов. Как сообщает КазНМУ им. С. Д. Асфендиярова, такой объем реконструктивной помощи детям в стране выполнен впервые, сообщает nur.kz.

— Мы столкнулись с двумя редчайшими патологиями, где цена ошибки чрезвычайно высока. Ключевым стало междисциплинарное планирование и поэтапная тактика: мы применили органосохраняющие и малоинвазивные решения там, где это было возможно, добившись анатомической и функциональной состоятельности. Обе операции прошли по плану, дети в стабильном состоянии; при соблюдении рекомендаций и регулярном наблюдении прогноз мы оцениваем как оптимистичный, — отметил Расулбек Аипов.

У 10-летней пациентки врачи устранили редкую врожденную аномалию кишечника и мочеполовой системы — персистирующую клоаку 4 степени. Проведена комплексная реконструкция мочевых и половых путей и прямой кишки, при этом половые пути сформированы из собственных тканей кишечника. Подобные патологии встречаются примерно у одного из 250 000 новорожденных и обычно оперируются в крупных международных центрах. Вмешательство длилось более 10 часов, состояние оценивается как стабильное, ребенок готовится к выписке.

У второго пациента диагностирован диффузный полипоз Пейтца-Егерса — редкая генетическая патология, распространенность которой оценивается как один случай на 250 000–300 000 человек. Совместно с врачами ЦДНМП и при участии представителя компании медтехники В. Исакова была разработана персональная программа диагностики и лечения.

Капсульная эндоскопия позволила определить число, размеры и локализацию полипов, некоторые достигали 4 см и перекрывали просвет кишки. Команды эндоскопистов и детских хирургов сочетали эндоскопические методики и традиционную хирургию и удалили 12 полипов из желудка, тонкой и толстой кишки без вскрытия просвета кишечника. Ребенок выписан домой на амбулаторное лечение.

В клинике отметили, что обе операции выполнены в рамках ОСМС. Центр детской неотложной медицинской помощи поблагодарил родителей за доверие и сообщил о продолжении совместной работы с КазНМУ им. С. Д. Асфендиярова для расширения доступа детей к высокотехнологичной медицинской помощи.