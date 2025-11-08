Во время разбирательства аким не предоставил нужные документы в срок, не направил отзыв и тем самым затруднил рассмотрение дела.

В пресс-службе областного суда ЗКО сообщили, что в декабре 2024 года житель области подал заявление в земельный отдел Байтерекского района, чтобы получить участок в частную собственность. Его заявление рассмотрела земельная комиссия при акимате, но аким Байконысского сельского округа отказал в предоставлении участка. Не согласившись с отказом, мужчина подал административный иск в специализированный межрайонный административный суд Западно-Казахстанской области.

Во время разбирательства аким не предоставил нужные документы в срок, не направил отзыв и тем самым затруднил рассмотрение дела. Из-за этого предварительное слушание перенесли. В суде аким не смог объяснить, почему не выполнил судебный акт, и не привёл уважительных причин.

Согласно статье 127 АПК РК, за неявку, несвоевременную подачу документов и другие действия, свидетельствующие о неуважении к суду, можно наложить штраф в размере 20 МРП. Определением Специализированного межрайонного административного суда ЗКО на акима сельского округа был наложен штраф в размере 78 640 тенге. Определение суда вступило в законную силу.



