Департамент полиции Карагандинской области в рамках реализации принципа «Закон и порядок» продолжает системную работу по противодействию незаконному обороту наркотиков на территории региона.

5 ноября сотрудниками подразделения по противодействию наркопреступности Департамента полиции при содействии прокуратуры области проведена масштабная спецоперация в посёлке Сортировка города Караганды. В ходе оперативных мероприятий установлены и задержаны двое жителей области в возрасте от 28 до 30 лет, подозреваемые в организации подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков.

-В результате обыска в арендованном доме полицейские обнаружили и изъяли свыше одной тонны прекурсоров и более 52 килограммов готового наркотического вещества Альфа-PVP (скорость).

Также изъято оборудование для производства психотропных веществ: весы, миксеры, сушки, вакууматоры, контейнеры и иные предметы, используемые в незаконной деятельности.

Проведённая операция позволила предотвратить выпуск на чёрный рынок порядка 173 тысяч доз синтетических наркотиков. Одновременно удалось пресечь вовлечение в преступную деятельность новых участников, в том числе потенциальных курьеров-«закладчиков» из числа гражданского населения,-сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Карагандинской области Галымжан Бекбулатов.

По предварительным данным, подозреваемые арендовали дом с целью организации лаборатории и изготавливали психотропные вещества по указанию куратора. Вознаграждение за «работу» они получали в криптовалюте.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Оба подозреваемых водворены в изолятор временного содержания. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Пресс-служба ДП Карагандинской области

Дана Рахметова