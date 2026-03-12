Эксперт Qazaq Expert Club Жанар Жаканова рассказала, как соцсети влияют на подростков и почему их публикации могут повлиять на будущее.

Около 60% детей в Казахстане начинают пользоваться соцсетями уже в возрасте 9–10 лет. Среди подростков 11–12 лет собственные аккаунты ведут примерно две трети. Такие данные приводятся в исследовании UNICEF «Kids Online Kazakhstan», о котором сообщили в Qazaq Expert Club.

Эксперт клуба в сфере медиаобразования Жанар Жаканова отмечает, что социальные платформы сегодня охватывают значительную часть интернет-пользователей страны. По её словам, TikTok в Казахстане используют более 15 млн человек, а Instagram — свыше 12 млн пользователей.

Подростки становятся авторами контента

По мнению эксперта, в интернете формируется новая тенденция — подростки активно создают собственный контент и влияют на поведение своих сверстников.

— Мы наблюдаем появление феномена детских и подростковых создателей цифровых материалов. При этом публикации, созданные ровесниками, воспринимаются подростками как более аутентичные. Поэтому именно подростковые блогеры нередко становятся проводниками трендов и моделей поведения, — отмечает эксперт.

Почему важен «цифровой след»

Эксперты обращают внимание на понятие digital footprint — цифровой след. Это информация, которая остаётся в интернете после публикаций, комментариев или фотографий и может сохраняться там долгие годы.

Контент, размещённый в подростковом возрасте, может со временем повлиять на репутацию человека, поступление в университет или карьеру. Уже сейчас 25–35% университетов проверяют социальные сети абитуриентов, а 54% работодателей признаются, что отказывались от кандидатов из-за их контента в интернете.

Как другие страны реагируют на детский блогинг

Во многих странах уже обсуждаются правила участия детей в создании онлайн-контента.

По словам Жанар Жакановой, в Европе рассматриваются законодательные инициативы, направленные на регулирование участия детей в блогинге. Например, во Франции уже принят закон, который регулирует деятельность детей-инфлюенсеров. В Южной Корее детские YouTube-каналы стали частью индустрии развлечений и маркетинга, что вызвало обсуждение вопросов трудовых прав детей и психологической нагрузки.

Почему важно учить медиаграмотности

По словам эксперта, Казахстан находится в той же цифровой среде, что и другие страны, однако обсуждение цифровой репутации подростков только начинает развиваться.

— Важно развивать медиаграмотность в школах: навыки работы с информацией и управление собственной цифровой репутацией. Не менее важно формировать культуру уважительного общения и ответственности за публикуемые материалы, — считает эксперт.

Она также подчеркивает, что важно поддерживать проекты, в которых молодые авторы рассказывают о культуре, истории и социальных инициативах страны.

Жаканова отмечает, что сегодняшние подростки формируют будущий культурный ландшафт интернета, а их публикации и идеи становятся частью коллективного цифрового пространства.

Ограничения соцсетей для детей

Во многих странах мира в последние годы обсуждаются ограничения использования социальных сетей детьми. Например, в некоторых государствах ЕС усиливают требования к проверке возраста пользователей и защите персональных данных несовершеннолетних.

В Казахстане уже обсуждали возможные ограничения для детей в социальных сетях. В частности, предлагалось рассмотреть ограничение доступа к соцсетям для детей и подростков, а также разработку механизмов проверки возраста пользователей на онлайн-платформах.

Кроме того, в декабре 2025 года на портале «Открытые НПА» был опубликован законопроект, предусматривающий запрет регистрации в большинстве соцсетей для пользователей младше 16 лет.