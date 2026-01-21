Такие поправки в законодательство на данный момент вынесены на общественные обсуждения.

Аида Балаева — глава Министерства культуры и информации — сообщила на заседании правительства о подготовке важных законодательных изменений.

По её словам, в Казахстане продолжится работа по совершенствованию законодательства в сфере средств массовой информации.

— Рассматривается вопрос ограничения доступа детей и подростков к социальным сетям, — заявила глава МКИ.

По словам Балаевой, Министерство культуры и информации подготовило поправки в законодательство, направленные на регулирование деятельности онлайн-платформ и средств массовой информации.