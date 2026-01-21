Аида Балаева — глава Министерства культуры и информации — сообщила на заседании правительства о подготовке важных законодательных изменений.
По её словам, в Казахстане продолжится работа по совершенствованию законодательства в сфере средств массовой информации.
— Рассматривается вопрос ограничения доступа детей и подростков к социальным сетям, — заявила глава МКИ.
По словам Балаевой, Министерство культуры и информации подготовило поправки в законодательство, направленные на регулирование деятельности онлайн-платформ и средств массовой информации.
— Указанные поправки прошли экспертную оценку и вынесены на общественные обсуждения. Для их эффективной реализации совместно с министерством просвещения и министерством искусственного интеллекта и цифрового развития планируется разработка механизмов проверки возраста пользователей, а также установление мер ответственности при необходимости, — заключила она.