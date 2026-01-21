Депутат мажилиса Серик Ерубаев предложил организовать прямые авиарейсы, пока не отремонтируют Атырау — Уральск.

В Атырау обсуждают запуск авиарейсов до Уральска и Актобе, сообщили в Instagram-паблике atyrau_today_news.

Жители региона на встрече с депутатом мажилиса Сериком Ерубаевым подняли проблему транспортной доступности. Особое внимание уделили трассе Атырау —Уральск, которая давно требует капитального ремонта. Зимой дорога часто закрыта, а железнодорожного сообщения между городами нет, что создаёт серьёзные трудности для поездок.

Депутат предложил временное решение — организовать прямые авиарейсы, пока дорога не будет отремонтирована.

— Движение по автодороге часто ограничивают, а её состояние остаётся неудовлетворительным. Поэтому я направил письмо с предложением открыть авиасообщение, — отметил Серик Ерубаев.

Жители надеются, что авиарейсы помогут стабилизировать сообщение между регионами и снизить нагрузку на изношенные автодороги.