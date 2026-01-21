Власти анонсировали новые авиарейсы, строительство трасс и развитие железнодорожной сети.

В этом году в Казахстане завершат строительство нескольких новых железнодорожных линий, а движение по автодороге Кызылорда – Жезказган планируют открыть до конца 2026 года. О развитии транспортной инфраструктуры на заседании правительства рассказал министр транспорта Нурлан Сауранбаев.

По словам министра, уже в 2026 году в эксплуатацию введут железнодорожные линии Кызылжар – Мойынты и Дарбаза – Мактаарал. Также будет завершена модернизация участков Алтынколь – Жетыген и Жезказган – Сексеул. Параллельно в стране продолжится программа реконструкции железнодорожных вокзалов.

В сфере автодорожного строительства до конца 2026 года откроют движение на участке Кызылорда – Жезказган. Уже в этом году начнётся строительство четырёхполосной трассы Кызылорда – Актобе. Во втором полугодии стартуют работы на направлениях Караганда – Жезказган и на обходе Сарыагаша.

Развитие затронет и авиацию. В планах — запуск новых международных рейсов, в том числе в Вену, Токио, Рим и Нью-Йорк. Кроме того, Казахстан ведёт переговоры с крупнейшими грузовыми авиакомпаниями — FedEx, UPS и Cargolux.

Министр отметил, что транспортная отрасль демонстрирует устойчивый рост. По итогам прошлого года в регионе обработали 173 тысячи тонн грузов — это рекордный показатель. По его словам, работа по наращиванию грузооборота будет продолжена.