Еще 66 человек получили травмы.

По данным департамента полиции ЗКО, за первые 19 дней января на дорогах области произошло 40 ДТП. В этих авариях погибли два человека, ещё 66 получили травмы. Анализ показал, что в каждой третьей аварии отсутствуют следы торможения. Это говорит о том, что водители часто отвлекаются на мобильные телефоны, не следят за дорогой и не успевают среагировать в опасной ситуации. Из-за этого они не замечают пешеходов, дорожные знаки и сигналы светофоров. Пешеходы, в свою очередь, тоже становятся невнимательными, пользуясь телефонами.

Чтобы снизить количество аварий, полиция совместно с Центром оперативного управления усилила контроль за соблюдением ПДД. Особое внимание уделяется следующим случаям: непредоставление преимущества пешеходам, проезд на красный свет и использование телефона за рулём.

— Просим водителей не отвлекаться на сотовые телефоны. Пешеходов просим переходить проезжую часть дороги в установленных местах. Перед пересечением проезжей части посмотреть по сторонам и убедиться что водители вас видят и пропускают. Соблюдение простых правил дорожного движения поможет уменьшить вероятность аварийных ситуаций на дорогах, сохранить жизнь людей, — попросили полицейские.

Напомним, что 15 января около 9:23 на улице Курмангазы, напротив ТД «Школьник», водитель Toyota Camry сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. От полученных травм пешеход скончался на месте.