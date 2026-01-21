Мероприятие пройдёт в рамках Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария).

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершит рабочую поездку в швейцарский Давос, где 22 января примет участие в церемонии подписания Устава Совета мира, сообщила пресс-служба Акорды.

Глава государства отправляется по приглашению президента США Дональда Трампа, который инициировал создание нового международного органа — Совета мира, призванного способствовать укреплению стабильности и развитию мирных процессов в регионах с конфликтами, в первую очередь в секторе Газа.

Токаев ранее получил официальное приглашение присоединиться к Совету мира, а Казахстану предложили стать одним из государств-учредителей этой структуры. Помощник-пресс-секретаря президента Руслан Желдибай сообщил, что президент направил в адрес Трампа письмо с выражением благодарности и подтвердил согласие участвовать в новом объединении.

Ожидается, что Совет мира соберёт представителей различных стран и экспертов для стратегического надзора, мобилизации международных ресурсов и контроля выполнения обязательств по мирному развитию. Мероприятие пройдёт в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, который продлится с 19 по 23 января.