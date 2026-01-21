По другим случаям решения находятся на рассмотрении.

Министерство здравоохранения и МВД Казахстана проводят совместную работу, чтобы не допускать к управлению автомобилями людей с медицинскими противопоказаниями. Для этого ведомства объединили свои цифровые базы и провели сверку данных через систему «Электронный регистр диспансерных больных».

В рамках проверки изучили данные почти 370 тысяч человек, состоящих на диспансерном учёте. Большинство из них — более 273 тысяч — никогда не получали водительские права. Из оставшихся 96 тысяч у части удостоверения уже были недействительными, а у более 54 тысяч человек водительские права на тот момент продолжали действовать.

В департаменте полиции ЗКО сообщили, что при сверке баз в области выявили отдельные случаи, когда у граждан были водительские права, несмотря на медицинские противопоказания. По итогам проверки уже отозвано одно водительское удостоверение, по другим материалам решения находятся на рассмотрении. Межведомственная проверка продолжается.

Ранее сообщалось, что жителя ЗКО лишили водительских прав из-за алкогольной зависимости, которая является противопоказанием к управлению автомобилем. Мужчина имел права категорий «В» и «В1», при этом с 2015 года состоял на наркологическом учёте в областном центре психического здоровья.