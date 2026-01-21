По итогам 2025 года социальную выплату по потере работы из государственного фонда социального страхования получили 354,2 тысячи человек. При этом для 311,9 тысячи граждан выплаты были назначены именно в течение года. Общая сумма перечисленных средств составила 130,4 млрд тенге.
По закону уволенные работники могут получать такую поддержку от одного до шести месяцев. Срок зависит от стажа участия в системе обязательного социального страхования и доходов за последние два года. Размер выплаты достигает 45% от утраченного заработка и финансируется за счет средств ГФСС.
Чтобы оформить выплату, необходимо зарегистрироваться в качестве ищущего работу на портале eGov.kz. После подачи онлайн-заявки карьерный центр по месту жительства в течение одного дня предложит подходящие вакансии. Если трудоустроиться не удастся, в течение трех рабочих дней заявителю дистанционно присвоят статус безработного. При необходимости специалисты карьерного центра свяжутся для уточнения данных.
Зарегистрироваться можно и через Электронную биржу труда enbek.kz.
После подтверждения статуса безработного система министерства труда и социальной защиты населения направляет SMS-сообщение с предложением оформить выплату в проактивном формате. Достаточно ответить на сообщение согласием — после этого выплата назначается автоматически.
Социальная выплата по потере работы предоставляется независимо от причины увольнения и призвана поддержать человека на период поиска новой работы.