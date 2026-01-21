В 2025 году выплатили более 130 миллиардов тенге.

По итогам 2025 года социальную выплату по потере работы из государственного фонда социального страхования получили 354,2 тысячи человек. При этом для 311,9 тысячи граждан выплаты были назначены именно в течение года. Общая сумма перечисленных средств составила 130,4 млрд тенге.

По закону уволенные работники могут получать такую поддержку от одного до шести месяцев. Срок зависит от стажа участия в системе обязательного социального страхования и доходов за последние два года. Размер выплаты достигает 45% от утраченного заработка и финансируется за счет средств ГФСС.

Чтобы оформить выплату, необходимо зарегистрироваться в качестве ищущего работу на портале eGov.kz. После подачи онлайн-заявки карьерный центр по месту жительства в течение одного дня предложит подходящие вакансии. Если трудоустроиться не удастся, в течение трех рабочих дней заявителю дистанционно присвоят статус безработного. При необходимости специалисты карьерного центра свяжутся для уточнения данных.

Зарегистрироваться можно и через Электронную биржу труда enbek.kz.

После подтверждения статуса безработного система министерства труда и социальной защиты населения направляет SMS-сообщение с предложением оформить выплату в проактивном формате. Достаточно ответить на сообщение согласием — после этого выплата назначается автоматически.

Социальная выплата по потере работы предоставляется независимо от причины увольнения и призвана поддержать человека на период поиска новой работы.