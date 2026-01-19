Мужчина 11 лет состоял на учете в центре психического здоровья.

Бокейординский районный суд Западно-Казахстанской области рассмотрел дело о прекращении права управления авто в отношении местного жителя.

Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, мужчина имел водительское удостоверение категорий «В» и «В1», однако с 2015 года состоит на наркологическом учёте в областном центре психического здоровья. У него диагностировано заболевание, связанное с алкогольной зависимостью, которое является противопоказанием для управления автомобилем.

Истец обратился в суд с требованием лишить мужчину водительских прав и обязать его сдать удостоверение, указав, что наличие такого диагноза создаёт угрозу безопасности дорожного движения. Представитель истца полностью поддержал заявленные требования.

Сам ответчик признал иск частично. Он пояснил, что не знал о необходимости регулярно проходить обследования у нарколога и сообщил, что в настоящее время проходит лечение.

В суде также было отмечено, что для снятия с наркологического учёта необходимо находиться под медицинским наблюдением не менее одного года. При этом мужчина проходил обследование в сентябре и октябре 2025 года, однако этого недостаточно для восстановления допуска к управлению транспортом.

По итогам рассмотрения дела суд частично удовлетворил иск: право управления транспортными средствами было прекращено, водительское удостоверение подлежит сдаче.

Решение суда вступило в законную силу.