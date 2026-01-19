Добыча на Тенгизе и Королевском приостановлена из-за сбоя в энергосистемах.

Компания «Тенгизшевройл» временно приостановила добычу нефти на месторождениях Тенгиз и Королевское. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Решение принято из-за внештатной ситуации, затронувшей отдельные системы распределения электроэнергии на производственных объектах.

В компании подчеркнули, что пострадавших нет, а безопасность сотрудников остаётся безусловным приоритетом.

В настоящее время специалисты устанавливают первопричины произошедшего. Основная цель — безопасная ликвидация последствий и восстановление нормального режима работы. «Тенгизшевройл» также находится в постоянном взаимодействии с государственными органами для минимизации возможных последствий инцидента.

Напомним, пожар произошёл 18 января на месторождении Тенгиз в Атырауской области. Как уточнили в «КазМунайГазе», возгорание возникло на двух трансформаторах.