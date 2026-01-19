56 абитуриентов были отстранены от тестирования за попытку проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещённых предметов.

С начала январского Единого национального тестирования (ЕНТ) в Казахстане выявлено 94 нарушения правил. Об этом сообщили в Министерстве науки и высшего образования РК.

Согласно промежуточным итогам 56 абитуриентов были отстранены от тестирования за попытку проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещённых предметов. Ещё 38 человек удалили из аудиторий за нарушение правил во время экзамена, их результаты аннулировали. При этом фактов использования подставных лиц выявлено не было.

За первую неделю тестирование прошли более 36 тысяч абитуриентов. Большинство из них — 64% — сдавали экзамен на казахском языке, 36% выбрали русский, ещё 52 человека — английский язык. 60,3% участников набрали пороговый балл. Средний результат по пяти предметам составил 57 баллов, а максимальный — 131 балл.

Отдельное внимание уделяется созданию условий для абитуриентов с особыми образовательными потребностями — в январском ЕНТ приняли участие 156 человек с ООП.

— После завершения ЕНТ-2026 будет проводиться анализ видеозаписей до 31 октября календарного года. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов или нарушения правил результаты ЕНТ будут аннулированы, — добавили в ведомстве.

Всего же на участие в тестировании было принято около 187 тысяч заявлений.