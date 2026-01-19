Водителям и пешеходам стоит быть внимательнее — возможен гололёд на дорогах и тротуарах.

Завтра, 20 января, в Уральске ожидается холодная погода с переменной облачностью и стойкими морозами, сообщают синоптики. Температура воздуха днём будет держаться около -14…-12 °C, а к вечеру и ночью опустится до -18 °C и ниже. Существенных осадков не ожидается.

В Атырау день будет прохладным и облачным. Днём температура воздуха ожидается около -9…-6 °C, а к вечеру — до -8 …-10 °C. Небольшие колебания температуры сохранятся в течение дня, но существенных осадков не прогнозируется.

В Актау завтра также холодно и облачно. Дневная температура составит примерно -9…-5 °C, вечером и ночью воздух охладится до -8 …-10 °C. Ветер будет умеренным, осадков не ожидается.

В Актобе прогнозируются морозы и облачная погода: днём температура составит -14…-11 °C, а ночью опустится до -15 …-14 °C. Облачность сохранится на протяжении всего дня.