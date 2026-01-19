Самым дешёвым лотом стал сотовый телефон Samsung, который ушёл с торгов всего за 3 000 тенге.

В Западно-Казахстанском департаменте государственного имущества и приватизации рассказали, что в 2025 году на баланс ведомства поступило 829 единиц имущества. Это больше, чем в прошлом году.

В основном это были:

· автомобили,

· сотовые телефоны,

· зарядные устройства и наушники,

· чехлы для телефонов,

· рыболовные снасти,

· строительные материалы,

· обувь,

· кресло,

· бензин АИ-92,

· резиновая лодка и флеш-карты.

При этом в департаменте подчеркнули: драгоценностей, элитных авто, дорогих картин, домов и люксовых аксессуаров не поступало. Перед продажей имущества на аукционе проводится оценка, определяется стартовая и минимальная цена, назначаются сроки торгов и публикуется объявление. Извещение о торгах размещается минимум за 15 календарных дней на портале e-qazyna.kz.

По итогам прошлого года имущество было реализовано на сумму 27,2 млн тенге. Все вырученные средства поступили в государственный бюджет. Как правило, имущество продаётся дешевле стартовой цены, однако в 2025 году были исключения. Несколько автомобилей ушли с торгов дороже начальной стоимости. Чаще всего на повторные торги выставлялись машины, телефоны и зарядные устройства. Через веб-портал в госорганы были переданы два автомобиля: Hyundai Creta и Land Cruiser 200. Имущество, представляющее историческую или культурную ценность, может передаваться музеям бесплатно, но таких предметов не было. Коллекционные и редкие вещи также не поступали.

Самым дорогим лотом года стал Toyota Hilux 2013 года, проданный за 5 241 720 тенге. Самым дешёвым — сотовый телефон Samsung, который ушёл с торгов всего за 3 000 тенге. Необычных или по-настоящему дорогих лотов за всю историю аукционов в департаменте не зафиксировано.