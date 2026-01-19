Проектом устанавливается механизм обмена данными между Министерством обороны РК и кредитными бюро.

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК опубликовало проект постановления, в котором предлагаются изменения, касающиеся порядка выдачи кредитов гражданам призывного возраста. Об этом говорится в официальном документе, размещённом на портале «Открытые НПА».

Проектом устанавливается механизм обмена данными между Министерством обороны РК и кредитными бюро о лицах, призванных на срочную военную службу. Это необходимо, чтобы предоставлять заёмщикам отсрочку платежа по кредитам и отражать в их кредитном отчёте сведения о прохождении службы или увольнении.

В документе также подчёркивается, что банки и микрофинансовые организации должны учитывать статус военнослужащего при оформлении кредита.

— …при поступлении заявки физического лица призывного возраста на получение кредита проверять его статус в кредитном отчёте. И в случае наличия сведений о прохождении им срочной службы отказывать в заявке, — указано в документе.

Проект постановления в настоящее время находится на публичном обсуждении до 3 февраля 2026 года.