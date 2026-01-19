Пожарная машина ехала на вызов.

В ночь на 18 января в городе Жанаозен произошло серьёзное ДТП. Как сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, столкнулись легковой автомобиль Lifan и пожарная машина, которая ехала на вызов. После удара последняя врезалась в ограждение и частный дом.

В результате аварии погибли два человека. Ещё пять человек получили травмы, среди них — трое сотрудников противопожарной службы. Все пострадавшие были доставлены в больницы.

По факту ДТП начато досудебное расследование. Сейчас устанавливаются причины и все обстоятельства произошедшего. Дело находится на контроле у руководства.