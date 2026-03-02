С таким заявлением выступил иранский аятолла Макарем Ширази.

Иранский аятолла Макарем Ширази выступил с резким заявлением, в котором объявил священную войну (джихад) против Соединённых Штатов Америки и Израиля на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке, передаёт агентство Tasnim.

— Главными виновниками этого преступления являются высокомерное правительство Соединённых Штатов и злой сионистский режим, и эта месть — религиозный долг всех мусульман мира — искоренить зло этих преступников в мире, — говорится в заявлении.

Ранее официальные иранские СМИ подтвердили гибель верховного лидера страны Аятоллы Али Хаменеи, который, как сообщается, погиб в результате совместной военной операции США и Израиля. В Иране объявлен 40-дневный общенациональный траур.

Ситуация в регионе остаётся напряжённой. Ранее сообщалось о 30 рейсах, отменённых в Казахстан из стран Ближнего востока.

Напомним, 28 февраля США и Израиль объявили о начале масштабной военной операции против Ирана.