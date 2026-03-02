Также штрафы получили родители несовершеннолетних.

В департаменте полиции ЗКО сообщили, что за два дня проведения ОПМ «Подросток» к ответственности привлечены 73 законных представителя несовершеннолетних. Что выявили во время рейдов:

· двое родителей не выполняли свои обязанности по воспитанию и обеспечению безопасности детей;

· четверо подростков совершили хулиганские поступки;

· один несовершеннолетний находился в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения;

· 10 подростков находились ночью в развлекательных заведениях без сопровождения взрослых;

· 50 раз зафиксировали случаи, когда дети находились вне дома с 23:00 до 06:00 без сопровождения родителей.

Кроме того, наказание понесли администрации пяти заведений, допустившие нахождение несовершеннолетних на своей территории в ночное время.