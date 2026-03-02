В регионе значительно выросло число обращений по поводу нарушений трудовых прав

В 2025 году в департамент инспекции труда и социальной защиты населения Западно-Казахстанской области поступило 1656 обращений. Это на 24% больше по сравнению с 2024 годом. Об этом сообщил руководитель ведомства Асылулан Досжанов.

По словам спикера, основная часть обращений поступила от физических лиц — 1552 заявления. От юридических лиц поступило 104 обращения. Кроме того, на личном приёме руководство департамента приняло 95 граждан, ещё более 700 человек получили консультации по телефону.

Чаще всего жители области жалуются на несвоевременную или неполную выплату заработной платы, вопросы увольнения, применение дисциплинарных взысканий и предоставление ежегодных оплачиваемых отпусков.

Рост числа обращений привёл к увеличению количества проверок. В 2025 году государственные инспекторы труда проверили 186 предприятий и организаций, что на 37% больше, чем годом ранее.

В ходе проверок специалисты выявили 225 нарушений трудового законодательства. Большинство из них — 207 случаев — связаны с трудовыми отношениями. Ещё 17 нарушений касались безопасности и охраны труда, одно — сферы занятости населения.

По результатам проверок работодателям выдали 144 предписания об устранении нарушений. Также наложено 72 штрафа на общую сумму почти 17 млн тенге. Для сравнения: в 2024 году сумма штрафов составляла около 12,7 млн тенге.

Как отметил Асылулан Досжанов, совместная работа государственных органов позволила существенно сократить задолженность по заработной плате.

— В 2025 году совместно с органами прокуратуры, государственных доходов, инспекцией труда и палатой частных судебных исполнителей обеспечено погашение задолженности по заработной плате на 33 предприятиях на сумму 974,2 млн тенге. Защищены права 7689 работников, — сообщил руководитель департамента.

По его словам, это помогло предотвратить трудовые споры и социальные конфликты в регионе.