Он находился в международном розыске.

По информации департамента полиции ЗКО, 17 января в Уральске задержали 33-летнего мужчину, находившегося в межгосударственном розыске. Задержанного разыскивали с 2024 года по подозрению в совершении особо тяжкого преступления — убийства, совершённого в Уральске.

В настоящее время подозреваемый водворён в изолятор временного содержания. По факту проводятся необходимые следственные действия. Полицейские отмечают, что работа по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений прошлых лет продолжается на постоянной основе.