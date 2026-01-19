Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев получил официальное приглашение от президента США Дональда Трампа войти в состав создаваемого Совета мира по сектору Газа.

Казахстану предложили выступить одним из государств-учредителей новой структуры. Об этом сообщил помощник-пресс-секретарь Президента Руслан Желдибай.

— Скрывать факт получения такого официального обращения от Президента Дональда Трампа после серии заявлений лидеров стран было бы неправильно. Да, Президент Касым-Жомарт Токаев одним из первых среди мировых лидеров получил официальное приглашение войти в состав Совета мира, а Казахстану стать одним из государств-учредителей. В ответ Глава государства направил письмо в адрес Президента США с выражением искренней благодарности и подтверждением согласия войти в состав этого нового объединения. Президент подтвердил стремление Казахстана внести посильный вклад в достижение прочного мира на Ближнем Востоке, упрочения межгосударственного доверия и глобальной стабильности», — заявил Руслан Желдибай.

По замыслу американской стороны, создаваемый Совет мира будет отвечать за стратегический надзор, мобилизацию международных ресурсов и контроль за выполнением обязательств по мирному развитию Газы.

Приглашения принять участие в качестве стран-учредителей уже получили представители ряда государств. Среди них — Аргентина, Венгрия, Турция, Пакистан, Египет, Иордания и Катар. Некоторые из них подтвердили своё участие, тогда как от других официальных заявлений пока не поступало.

Ожидается, что после получения подтверждений всех согласившихся государств будет обнародован полный список участников Совета мира и структура исполнительного органа.