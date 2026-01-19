В этот день в соборе Михаила Архангела состоялось торжественное богослужение.

19 января православные христиане по всему миру отмечают один из главных церковных праздников — Крещение Господне. В этот день в соборе Михаила Архангела состоялось торжественное богослужение. Рядом с храмом оборудовали купель в форме креста, а также отдельную прорубь, предназначенную для набора воды.

Верующие приходят сюда, чтобы запастись крещенской водой и совершить омовение. Для многих это уже привычный обряд, однако среди участников были и те, кто решился на погружение впервые. Особое восхищение вызвали дети, которые, несмотря на мороз, смело трижды окунались с головой.

По словам прихожан, Крещение — значимый и долгожданный праздник, который они стараются не пропускать из года в год. Как и принято, у проруби для набора воды выстроилась очередь. Праздничную атмосферу дополнили торговые палатки с горячей едой. Безопасность на месте обеспечивают дежурные спасатели. Купания будут продолжаться до полуночи.