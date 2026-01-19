Водителей просят соблюдать скоростной режим, дистанцию и правила безопасности, а также по возможности воздержаться от дальних поездок.

По данным «КазАвтоЖол», 19 января 2026 года в Западно-Казахстанской области местами прогнозируются снег и метель. Неблагоприятные погодные условия могут осложнить дорожную обстановку, особенно на загородных трассах.

Аналогичная погода в этот день ожидается также в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Туркестанской, Жамбылской, Карагандинской, Актюбинской и Павлодарской областях.

В связи с ухудшением погодных условий водителей просят соблюдать скоростной режим, дистанцию и правила безопасности, а также по возможности воздержаться от дальних поездок.

Получить актуальную информацию о состоянии дорог и погодной обстановке можно круглосуточно, позвонив в Колл-центр 1403.