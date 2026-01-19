Оралда 200-ге жуық жас сарбаз ант қабылдады. Бұл туралы Ұлттық ұлан «Батыс» өңірлік қолбасшылығының баспасөз қызметі хабарлады. Салтанатты жиынның бір ерекшелігі еліміздің түпкір-түпкірінен келген азаматтардың қатарында үш егіз бірге ант қабылдауы болды.
—Ақтөбеден келген Мақсат пен Мәди, Алматы қаласының тумалары Константин мен Кирилл, сондай-ақ Атыраудан шақырылған Ришат пен Рафхат бір сапта тұрып, елге адал қызмет етуге серт берді,-деп хабарлайды Ұлттық ұлан "Батыс" өңірлік қолбасшылығының баспасөз қызметі.
Салтанатты түрде ант қабылдаған жастар Атырау, Ақтөбе, Ақтау, Жаңаөзен мен Алматы қаласынан шақырылған. Олар бір жылдың ішінде әскери өмірдің қыр-сырын меңгермек.