Невольными свидетелями избиения стали еще двое детей.

В социальных сетях появилось ужасающее видео, на котором женщина жестоко избивает привязанного к батарее ребенка. На вид мальчику около пяти лет. Свидетелями инцидента становятся еще двое маленьких детей. Женщина руками и ногами наносит удары по голове и телу ребенка. Мальчик жалобно плачет, но это не останавливает озлобленную мать.

Оказалось, что случай произошел в области Жетысу, в городе Жаркент. Как сообщили в полиции, личность женщины установлена. Ей 28 лет, в отношении неё возбуждено уголовное дело. Пострадавшего мальчика доставили в полицию, его мать поместили в следственный изолятор. Других двоих детей направили в центр поддержки семьи.

– Для обеспечения безопасности двоих детей женщины поместили в центр поддержки семьи на период проведения следствия. Органы внутренних дел направят представление в адрес органа опеки и попечительства для рассмотрения вопроса о лишении матери родительских прав, - сообщили в полиции.

В Комитете по охране прав детей добавили, что малыши находятся в безопасном месте. Пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь. Состояние детей стабильное, с ними работают психологи.