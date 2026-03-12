В специализированном суде по административным правонарушениям города Атырау рассмотрели дело в отношении женщины, которая держала дома рептилию без разрешения.

Суд установил, что женщина содержала у себя дома питона весом около 30 кг и длиной 3–3,5 метра. При этом у неё не было разрешительных документов, предусмотренных требованиями CITES.

Вина женщины подтверждена протоколом об административном правонарушении, протоколом опроса и фотографиями.

Суд признал её виновной и назначил административный штраф в размере 10 МРП. С учётом характера правонарушения и личности нарушителя сумма штрафа была уменьшена на 30% и составила 30 275 тенге.

Питон конфискован в доход государства. Постановление суда пока не вступило в законную силу.