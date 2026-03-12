С 12 марта вступили в силу изменения в статью 31 Кодекса об административных правонарушениях, связанные с принятием нового Цифрового кодекса. Теперь автоматические камеры на дорогах будут фиксировать новые виды нарушений.
Ранее автоматически фиксировались 6 видов нарушений:
превышение скорости;
проезд на запрещающий сигнал светофора;
неправильная стоянка или остановка;
несоблюдение дорожных знаков и разметки;
нарушение правил обгона;
непредоставление преимущества пешеходам.
Теперь, кроме того, камеры смогут выявлять использование телефона за рулём и непристёгнутый ремень безопасности. Также, используя данные государственных баз, интегрированных с системой ЕРАП, автоматически будут фиксироваться просроченная страховка, отсутствие техосмотра и другие нарушения, связанные с документами.
Также система сможет автоматически выносить предупреждения по тем правонарушениям, за которые законом предусмотрена такая мера. Ранее для этого требовалось участие сотрудника полиции.
В МВД также опровергли информацию о том, что камеры будут привлекать к ответственности пешеходов. Системы предназначены исключительно для фиксации нарушений со стороны водителей транспортных средств.