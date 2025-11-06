На фармацевтическом рынке Казахстана зафиксировано снижение цен на некоторые лекарства, подпадающие под государственное регулирование.

Снижение цен на некоторые лекарства в Казахстане: какие подешевели больше всего

На фармацевтическом рынке Казахстана зафиксировано снижение цен на некоторые лекарства, попадающие под государственное регулирование, сообщили в министерстве здравоохранения РК. Это связано с внедрением обновлённого механизма ценообразования, направленного на повышение прозрачности и предсказуемости формирования стоимости медикаментов.

— В настоящее время предельные цены утверждены для 4994 наименований лекарств, тогда как 1707 безрецептурных препаратов выведены из-под регулирования и реализуются по рыночным ценам под постоянным контролем уполномоченного органа, — отметили в ведомстве.

Комитет медицинского и фармацевтического контроля (КМФК) Министерства здравоохранения провёл мониторинг цен в 20 регионах страны, включив в исследование 50 наиболее востребованных препаратов из пяти фармакологических групп — противовирусных, противовоспалительных, антибактериальных, сердечно-сосудистых и средств для лечения заболеваний ЖКТ. По данным анализа, в сентябре по сравнению с июнем снижение цен наблюдалось у 34% позиций (в среднем на 7,8%), а в октябре — уже у половины исследуемых препаратов (в среднем на 11,1%).

Заметнее всего подешевели препараты «Гепар композитум Хеель», «Ревмоксикам», «Цефяпс», «Валмак-Н» и «Зитмак», которые широко применяются при лечении различных заболеваний и занимают значительное место в структуре потребления .