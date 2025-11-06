Казахстанский «Кайрат» играл в гостях с итальянским «Интером». Главным судьей матча стал португалец Луиш Годинью. На 45-ой минуте счёт открыл игрок итальянского клуба капитан команды Лаутаро Мартинес.

Казахстанский «Кайрат» играл в гостях с итальянским «Интером». Главным судьей матча стал португалец Луиш Годинью. На 45-ой минуте счёт открыл игрок итальянского клуба капитан команды Лаутаро Мартинес. Первый тайм закончился с преимуществом «Интера». Однако на 57-ой минуте счёт сравнял игрок казахстанского клуба Арад. На 67-ой минуте ворота казахстанскому клубу забил Невис. Отметим, что у казахстанского клуба было несколько шансов забить в ворота противника. Таким образом матч закончился со счётом 2:1 в пользу «Интера».