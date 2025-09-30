Игра проходила в рамках второго тура общего этапа Лиги чемпионов. Матч завершился со счётом 0:5.

К концу первого тайма счет был 0:1 в пользу «Реала». Практически сразу после начала второго тайма – на 52-й минуте Мбаппе забил второй гол. На 73-й минуте Мбаппе оформил хет-трик. На 83-й минуте Эдуардо Камавинга забил четвертый гол в ворота «Кайрата», который не стал последним в матче. Уже в добавленное время Браим Диас забил пятый мяч и установил окончательный счет.

Напомним, для «Кайрата» этот сезон — особенный: впервые в истории клуб играет в Лиге чемпионов. Матч против мадридского гранда состоится 30 сентября в 21:45. Это будет вечер, который войдёт в историю казахстанского футбола.

Ранее министр туризма и спорта страны назвал предстоящий матч с мадридским «Реалом» событийным туризмом. По его словам, на матч с «Реалом» ожидается приезд примерно 4-5 тысяч туристов.