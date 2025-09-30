Также определено допустимое содержание тетрагидроканнабинола (ТГК) в конопле (каннабис).

По данным Zakon.kz, постановлением правительства утверждены требования к условиям культивирования и определению допустимого содержания тетрагидроканнабинола в растении конопли (каннабиса), разрешенном к культивированию в промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением наркотических средств.

Определено допустимое содержание тетрагидроканнабинола (ТГК) в конопле (каннабис) в количестве до 0,3% в сухой массе, разрешенном к культивированию в промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением наркотических средств и психотропных веществ, юридическими лицами.

Сорта, используемые для посева конопли (каннабиса), должны быть переданы на государственное сортоиспытание и включены в Государственный реестр в соответствии с Законом "О семеноводстве". При этом не допускается посев семян второй и последующих репродукций. Культивирование конопли осуществляется при наличии лицензии.

Посевы конопли должны быть размещены на расстоянии не менее двух километров от населенных пунктов, автомобильных дорог общего пользования и посевов иных сельскохозяйственных культур с обеспечением защитной зоны с чётким определением границ посевных площадей, установлением ограждения сетчатой или колючей проволокой по периметру участка, обеспечением круглосуточной охраны и установлением одного въезда/выезда.

Перед использованием семена конопли подлежат обязательному исследованию, подтверждающему что уровень содержания ТГК не превышает установленную норму.

Исследование семян конопли, готовых к посеву, проводится до начала полевых работ.

Фото: pixabay.com