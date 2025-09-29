Сотрудники агентства заморозили цифровые активы сервиса на 5,2 млрд тенге.

В Казахстане выявили обменник криптовалют, который помогал отмывать преступные доходы. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.

Сервис RAKS exchange обнаружили при блокчейн-мониторинге транзакций. Обменник предоставлял профессиональные услуги по отмыванию доходов, полученных от интернет-мошенничества и наркоторговли.

– Сервис пользовался высокой репутацией в преступной среде и сотрудничал с 20 крупнейшими Darknet-маркетами, совокупная аудитория которых превышала 5 млн пользователей. В течение последних трёх лет через криптосервис отмывались преступные доходы более 200 наркошопов стран СНГ – Казахстана, России, Украины и Молдовы, – пояснили в АФМ.

Оборот обменника превысил 224 млн долларов.

При исследовании агентство проверило свыше 4000 криптовалютных кошельков и установило сборные криптокошельки, на которых хранились преступные доходы. В итоге заблокировали 67 криптокошельков, принадлежащих сервису, а также заморозили цифровые активы на 9,7 млн USDT, которые эквивалентны 5,2 млрд тенге.

Фото: pixabay.com